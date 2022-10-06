Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag'dan ayrıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'dan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Prag Vaclav Havel Havaalanı'nda Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve ilgililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a gitti.
Etiketler: Çekya Recep Tayyip Erdoğan
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