Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş katılımlı bir heyetle gidecek Lefkoşa'ya. İlk gün temaslarının en önemli durağı Parlamento binası olacak.

Önce vekillere hitap edecek, ardından da müjdeyi açıklayacak.

Kıbrıs Türküne çifte bayram yaşatacak müjde için ön çalışmalar tamamlandı.

Müjdenin açıklanması ile birlikte bu çalışmalar hız kazanacak.



Erdoğan, bayram namazını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kılacak. Kıbrıs Türkleri ile bayramlaşacak, onlarla olan dayanışmayı bir kez daha gösterecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Temmuz törenlerine katılacak

Cumhurbaşkanı 20 Temmuz Barış ve Özgür Bayramı törenlerine katılacak.

Mevkidaşı Ersin Tatar ile beraber önemli mesajlar verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ada'daki gerçekliğe uygun "Egemen ve eşit 2 devletli yapı" mesajını yinelemesi bekleniyor.

Bu mesajlar Avrupa Birliği başta olmak üzere bir çok ülke tarafından yakından takip edilecek.

