Cumhurbaşkanı Erdoğan: Paris'te yaşananlar karşısında dünya kör, sağır ve dilsiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "İnsanlığın Medeniyeti" programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bizim medeniyetimizde insan hakları insanın varlığındandır"

Bugün, BM Genel Kurulunda 10 Aralık 1948 tarihinde oylanan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilmesinin 70. yıl dönümü. Her ne kadar çekilen acıları sona erdirememiş olsa da en azından BM düzeyinde geçerli bir kriter olan bu beyannamede yer alan hususların hayata geçirilmesini temenni ediyorum. Bizim medeniyetimizde insan hakları insanın varlığındandır.

"Yaradılanı severiz yaradandan ötürü"

Bugüne kadar dünyaya gelen her birey bu haklara sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de rabbimizin bize bildirdiği her şey insan hakları kriteridir. İnsanlara haklarını kullandırmayan toplumlar medeni olamaz. Veda hutbesi bizim medeniyetimizin en önemli insan hakları bildirgelerinden biridir. Bizim kültürümüzde insan hakları denilince akla, Yunus Emre'nin "Yaradılanı severiz yaradandan ötürü" sözü gelir.

"Paris'te yaşananlar karşısında dünya kör, sağır ve dilsiz"

İnsan hakları diye en çok bağıranların insan hakları konusunda en kötü sicile sahip olmaları tesadüf değildir. Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale geldiler. Türkiye'ye milyonlarca sığınmacı akın ederken Türkiye'yi kapıları açmaya davet edenler, sığınmacıların karşısına telden örgüler sürdüler. Kim insan hakları savunucusu? Dünyanın tüm kaynaklarını sömürerek kendi topraklarının hayat seviyesini yükseltmeye çalışanlar Afrika'daki aç insanların sadece edebiyatını yapmakla yetindiler. Biz insani yardımlarda üst sıralarda yer alıyorsak sebebi zengin olmamız değil, gönlümüzün zengin olmasıdır. Türkiye yaşadığı bunca badireye rağmen hala dimdik ayaktaysa bunun sebebi Türkiye'nin el uzattığı mazlumların duasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna soyunanlar Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler. Hadi şimdi de aynı şekilde anlatın, yayınlayın.https://t.co/T6s34gp3Wo pic.twitter.com/khXtEYc3pt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Aralık 2018

"Kimse Türkiye'ye demokrasi, insan hakları, özgürlük dersi vermeye kalkamaz"

Türkiye insan hakları konusunda en önemli adımları AK Parti iktidarları döneminde atmıştır. Sadece darbe girişimi karşısında gösterilen duruş ile şehirlerimizde misafir ettiğimiz milyonlarca sığınmacıya gösterdiğimiz kardeşlik, bizi insan hakları ve demokrasi konusunda ibra etmeye yeter. Bundan sonra demokrasi ve insan hakları denilince sorun aranacak yer asla Türkiye değildir. Kimse Türkiye'ye demokrasi, insan hakları, özgürlük dersi vermeye kalkamaz.

"Türkiye'ye laf edenler bugün kendi imtihanlarıyla baş başalar"

Türkiye'nin demokrasisine, insan haklarına, özgürlüklerine laf edenler bugün kendi imtihanlarıyla baş başalar. Hiçbir fiyakalı söz, hiçbir parıltılı söylem, hiçbir şaşaalı hayat biçimi, Batı'nın insan hakları ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüğünü gizleyemez. Biz başından beri neysek bugün de oyuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin demokrasisine, insan haklarına, özgürlüklerine laf edenler bugün kendi imtihanlarıyla baş başalar. Hiç bir fiyakalı söz, batının insan hakları ve özgürlükler konusundaki iki yüzlülüğünü gizleyemez.https://t.co/T6s34gp3Wo pic.twitter.com/htXW3oGTgf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Aralık 2018

"31 Mart'ta 15. zaferimizi yaşatmaya kararlıyız"

Gece gündüz çalışarak, 31 Mart 2019 akşamı partimize 15. zaferimizi yaşatmakta kararlıyız.

"Kibir batağına düşenlerin AK Parti çatısı altında yeri yoktur"

Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, gözü şahsi çıkarından başka hiçbir şey görmeyenin, AK Parti çatısı altında yeri yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası katılımcılarla fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, program sonrası can yeleği ve düdük hediye edildi.

Erdoğan katılımcılarla beraber kendisine hediye edilen düdüğü çaldı.

Daha sonra ise katılımcılarla fotoğraf çekildi.

Kaynak: TRT Haber, AA