Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, kamuoyunda "kumpas davaları" olarak bilinen Balyoz, Askeri Casusluk, Hrant Dink, Devrimci Karargah gibi davaları onayan eski Yargıtay 9. Ceza Dairesinin üyelerinden Zekeriya Erdoğan hakim karşısına çıktı.

Erdoğan, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Erdoğan'ın avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde, sanığı o dönemki adıyla "cemaat" mensubu olarak bildiğini, örgüt mensubiyetine dair somut bilgisinin olmadığını ifade etti.

Erdem, Yargıtay ve Danıştaya 2011'deki üye seçimi için eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'nın evinde yapılan toplantıda, sanığın isminin "cemaat mensubu kurul üyelerince gündeme getirildiğini" söyledi.

"Yargıtayda yapılan seçim sonrasında cemaat mensubu üyelerin gerçek güçlerinin üzerinde bir etkiye ulaştıklarını, bu etkinliği kırmak üzere cemaat mensubu olmayan Yargıtay üyelerini bilgilendirmek için toplantılar yaptıklarını anlatan Erdem, yapıdan olmayan Yargıtay üyelerini bir araya getirdikleri bu toplantılara sanığı çağırmadıklarını" kaydetti.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu, gelen bilgi ve belgeleri okudu.

Tutukluluk hali devam ediyor

Zekeriya Erdoğan'ın da diğer bazı yüksek yargıçlar gibi ankesörlü telefonla arandığı tespit edildi.

Söz verilen Erdoğan, ankesörlü, sabit telefonla aramayı kabul etmedi. Arandığı belirtilen yıllarda oğlunun Kızılay'da dershaneye gittiğini, onun kendisini bir büfeden aramış olabileceğini iddia etti.

Sanık Zekeriya Erdoğan, aleyhte beyanları kabul etmediğini söyledi ve tahliyesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 4 Mart 2019'a bırakıldı.

Kaynak: AA