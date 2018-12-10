Çengelköy ve Kuleli'deki darbe girişimi davasında karar

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi işgal ettiği noktalardan biri de İstanbul Çengelköy Polis Merkezi'ydi. İşgal sırasında Beykoz ve Vaniköy'de de çıkan olaylarda 8 kişi şehit edildi, 62 kişi yaralandı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülen 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, "anayasayı ihlal" suçundan 26 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanığa müebbet hapis cezası verdi.

14'ü eski polis 16 sanığın ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 12,5 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, iradeleri komutanları tarafından fesada uğratıldığı gerekçesiyle 57’si er 7’si askeri öğrenci olan 64 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Çengelköy'de ne olmuştu?

Darbe girişimi gecesi Çengelköy'de yaşananlar hala tazeliğini koruyor.

FETÖ'cü darbeciler 15 Temmuz gecesi Çengelköy'ü kana buladılar. Darbeciler o gece Kuleli Askeri Lisesi'nden çıkarak Çengelköy Polis Merkezi'ni işgal ettiler, Vaniköy ve Beykoz'da da olay çıkarttılar.

Vatandaşlara kurşun yağdırdı

"Mürsel Albay yerde yatan rütbelilere ateş emri verdi. Komutanlar vatandaşlara doğru hedef gözeterek ateş açtı." Bu ifadeler, sanık er Erkan Ünal'a ait.

Ünal'ın bahsettiği albay ise Kuleli Askeri Lisesi komutanlarından Mürsel Çıkrıkçı. "TSK yönetime el koydu, sıkıyönetime uymayanı kendi ellerimle öldüreceğim" diyen darbeci.

Çıkrıkçı çok sayıda vatandaşı derdest ederek kelepçeledi. O sırada askeri lisenin komutanlarından Muammer Aygar da yanındaydı.

Çıkrıkçı'nın yanında olan bir diğer darbeci ise Yarbay Erdal Kılınç'tı. Beykoz'dan kışlaya döndüklerinde karşılarında sivil halkı buldular. O sırada Kılınç, vatandaşa kurşun yağdırdı. Yaralılar taşınmak istendi ancak ona da izin vermedi. Kurşun sıkmaya devam etti. Darbecilere bazı eski polisler de destek verdi.

8 kişi şehit oldu, 62 kişi yaralandı

Sabah olduğunda darbeciler ortalığı savaş alanına çevirmişti. 8 kişi şehit oldu, 62 kişi yaralandı. 5 kamu binası da zarar gördü. Darbeciler ise suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

Kaynak: TRT Haber