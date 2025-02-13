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Gündem
AA 13.02.2025 18:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Cumhurbaşkanlığı Binası'nda Zerdari ile görüştü.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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