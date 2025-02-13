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Gündem
AA 13.02.2025 10:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakanlık Binası'nda Şerif'le görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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