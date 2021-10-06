Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de.

Pacheco, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.

Pacheco, Başkent'teki temasları çerçevesinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.