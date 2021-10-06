Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan PAB Başkanı Pacheco'yu kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parlamentolararası Birlik Başkanı Duarte Pacheco'yu kabul etti.
Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de.
Pacheco, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.
Kabulde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da hazır bulundu.
Pacheco, Başkent'teki temasları çerçevesinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Şentop
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