Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan oylarını kullanmak için Üsküdar Kısıklı'daki konuttan saat 13.50'de Saffet Çebi Ortaokulu'na gitti.

Okul bahçesini dolduran vatandaşların sevgi gösterilerinde bulunduğu Erdoğan'ı, okula girişinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile "3300" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Emine Erdoğan'ın oy zarfını sandığa atmasının ardından Erdoğan, kabine geçerek oyunu kullandı ve zarfı sandığa attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı "3300" numaralı sandıkta 332 seçmen vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Seçmen listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 18. Emine Erdoğan da 17. sırada yer alıyor.

"Malatya Pütürge'deki olay bizleri üzdü"

Oyunu kullanmasının ardından TRT Haber'e açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya Pütürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumunun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür, aynı şekilde arkadaşlarımı. Bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. Bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu durumun partiler arası sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum." dedi.

"Yerel seçimler merkezi sisteme de büyük güç katacaktır"

Bu tür durumlarda özellikle dudakların arasından çıkan sözlerin çok büyük önem taşıdığını dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"Temennim odur ki bunun dışında seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır. Arkadaşlarımdan aldığım bilgilerle de şu ana kadar iyi gidiyor. Başta 30 büyükşehrimiz olmak üzere seçimlerden başarılı bir şekilde çıkıp, demokrasinin adeta temel taşı olan yerel seçimler inanıyorum ki merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren çok daha büyük güç katacaktır. Ben tekrar tüm milletimize, tüm seçmenlerimize hayırlı olsun diyorum. Temennim odur ki yüksek bir katılımla akşam sandıkları kapatmış olalım."

Seçimleri önce İstanbul'da ardından Ankara'da takip edecek

Erdoğan, seçim sonuçlarını belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğini, ardından İstanbul'da bir basın toplantısı yapıp Ankara'ya hareket edeceğini dile getirdi.

Bir gazetecinin "Mahallede iki muhtar adayı var. İkisi de oy istedi mi sizden?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şahsıma gelip istemediler. Değerlendirmemizi yaptık. Muhtarlarla ilgili oyumuzu da kullandık." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra okul bahçesindeki vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi, korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı.

Kaynak: AA