Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor"

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgınında önemli bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz.Yeni hasta sayımız artık binli rakamlarla ifade edilir hale geldi. İyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor. Doktoru ile hemşiresi ile tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarca çabaları sayesinde hastanelerde vicdanları kanatan hiçbir görüntü yaşanmadı.

Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı olanlara ilave yardımlar yaptık. 4 milyon 400 bin vatandaşımıza 1000'er lira nakdi yardımda bulunduk. Başlattığımız Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na yapılan bağışlar 1 milyar 910 milyonu buldu.

Hastalığın tespiti ve tedavisi konusunda kendi özgün modellerimizi geliştirip uygulamaya geçirdik. Bu sayede hem ölüm oranımızı çok aşağıda tuttuk, hem de hastalığın yayılma hızının önünü hızlı şekilde şekilde kestik.

Normalleşme süreci

Normal hayata dünüşü kademe kademe başlatacağız. Sınırlamalar azalsa bile devam edecektir.

Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz.

Bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz.

65 yaş üstüne ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırılması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.

Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemi ile çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek.

Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri 20 Haziran'da yeniden başlayacaktır.

Maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 20 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 27-28 Haziran'da yapılacak.

14 yaşına kadar çocuklar 13 Mayıs'ta 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecekler. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek.

Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

Ayrıntılar gelecek...