Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Batı?

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Buluşması'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, TÜGVA gençliğini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gençlere bakınca kendi gençliğini görmenin heyecanını yaşadığını vurgulayan Erdoğan, "Aranızda kendimi daha genç hissediyor, şu sevdanızla, bizlere bu duyguları yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabb'im birliğinizi, beraberliğinizi, kelimelere sığmayan şu aşkımızı daim eylesin diyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne kadar TÜGVA'nın faaliyetlerinde emeği geçen herkese, tüm genç kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Erdoğan, TÜGVA'nın 81 il ve 571 ilçedeki temsilcilikleriyle, 340 bini aşan üye sayısıyla, yurtları, kıraathaneleri ve gençlik merkezleriyle ülkenin gurur abidesi kuruluşlarından olduğunu söyledi.

"TÜGVA'nın en önemli başarılarından biri de yurt dışındaki çalışmaları"

İster ortaokul, lise, üniversite, ister iş hayatına atılmış olsun, hiçbir ayrım yapmadan tüm gençlere yönelik faaliyetler yürüten TÜGVA ile iftihar ettiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TÜGVA'nın eğitim öğretim çalışmaları yanında kamplarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle gençlerimizin hayatına dokunan hizmetlerini takdirle karşılıyorum. TÜGVA'nın en önemli başarılarından biri de yurt dışındaki çalışmalarıdır. Bir dönem sadece ülkemizin sınırları içinde faaliyet yürüten gönüllü kuruluşlarımız, artık hudutlarımızın çok ötesinde varlık gösteriyor. Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Avrupa'ya ve Balkanlar'a kadar dünyanın dört bir ucunda Türk sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına, projelerine rastlıyoruz. Türkiye'nin sesini, nefesini ve yardım elini dünyanın en ücra köşelerine ulaştıran sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Yurt dışı seyahatlerimizde zaman zaman TÜGVA'lı gençlerle de buluşma, kucaklaşma, hasbihal etme imkanı buluyoruz. Yurt içinde veya yurt dışında sizlerle bir araya her gelişimizde emin olun ülkemizin aydınlık geleceğine dair umutlarımız daha da büyüyor, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için verdiğimiz mücadele daha da güçleniyor, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımız daha da artıyor. Sizlerin ufku ve hayallerinin büyüklüğü karşısında bizim de vizyonumuz genişliyor."

"Hayırlı hizmetlerinizde sizlere destek olmaya devam edeceğiz"

Gençlerin sadakati ve samimiyetlerini gördükçe kendilerini toparladıklarını, yüklerinin ağırlığının şuuruna vardıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençler, sizi bizim iftihar kaynağımız, birilerinin de korkulu rüyası haline getiren işte bu özelliklerinizdir. Gençler şunu unutmayın. Dağdaki teröristlere 'Yere izmarit atmıyorlar' diyerek çiçek çocuk muamelesi yapan paçavraların sürekli sizi hedef almasının, sürekli size iftira atmasının, sizi lekelemeye çalışmasının sebebi de budur. Varsın onlar, sizin çalışmalarınızdan rahatsızlık duysun. Biz hayırlı hizmetlerinizde sizlere destek olmaya devam edeceğiz."

Erdoğan, eğitim alanında çok önemli bir boşluğu dolduran vakfın varoluş gayesine uygun şekilde iyiyi, güzeli, hakkı, adaleti esas alan çalışmalarıyla, mücadelelerine omuz vermeyi sürdüreceğine inandığını belirtti.

TÜGVA'lı gençlerle geçen senenin ekim ayında 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda birlikte olduklarını anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinden 25 bini aşkın gencin bir araya geldiği, "gençlik burada" sloganları eşliğinde birlik ve beraberliklerinin güçlendiği etkinlikteki kardeşlik ruhunu halen hatırladıklarını vurguladı.

14-28 Mayıs seçimleri

O buluşmadaki sözleri ve ahitlerine uygun şekilde ülkedeki seçim sürecini başarıyla tamamladıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birisi olarak kayda geçen 14 ve 28 Mayıs seçimlerini tam bir demokrasi şöleni içinde yüzde 90'ları bulan rekor katılım oranlarıyla gerçekten istisnai bir atmosferde icra ettik. Meclis'te Cumhuriyet İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında da şahsımızın zaferle çıktığı seçimler, siyaset tarihimize bir dönüm noktası olarak yazıldı. Pek çok çirkinlikle karşılaştık. Sayısız iftiraya ve ithama maruz kaldık. Daha önce siyasette hiç görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. Ne dediler? Altılı masa dediler. Ne dediler? Gerekirse 16'lı masa dediler. Ne dediler? Gerekirse 1600'lü masa dediler. Ne oldu? Ne altılı, ne 16'lı masa ne de 1600'lü masa tuttu.

Gençler şunu unutmayın. Bakın şu anda parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar? Yok oldular. Ama kim var? Millet var millet. Terör örgütlerinin siyasete alenen müdahale ettiği sahnelerle karşılaştık. Ülkemizdeki sığınmacıların hedef gösterildiği provokasyonları gördük ama tüm bunlara rağmen her iki seçimde de aziz milletimizin teveccühüne mazhar olmayı başardık. Sizlerin şahsında bizlere destek veren tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Siz bize sandıkta sahip çıktınız. Biz de sizin için çalışmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz."

Ne 40 yılı aşan siyasi hayatımız, 21 yıllık iktidar dönemimizde kibirle yaklaşmadık. Birileri gibi 'Tıpış tıpış gidip yapacaksınız' asla demedik. İçinde debelendiği dipsiz karanlığa gençleri çekmeye çalışan kifayetsiz muhterisler gibi olmadık. 'Demokrat Dede' namıyla ortalıkta dolaşanların gençlere görev vermeye gelince sırra kadem bastıklarının şahidiyiz.

Bunların tek derdi getirildikleri koltukları korumaktır. Otobüsün üzerinden koltuk atıyor. Öbürü koltuğu bırakmamak için neler yapıyor. Biz hayatın her alanında gençlerimize alan açmanın mücadelesini verdik, veriyoruz. Yurt yatak kapasitemizi 950 bine, spor tesisi sayımızı 4 bin 350'ye, AR-GE merkezi sayımızı sıfırdan 1298'e, Teknopark sayımızı 2'den 100'e çıkararak sizlerin yanında olduk. Cep telefonu, bilgisayar desteği ve 10 gb internet sözümüzü tuttuk.

Aile ve Gençlik Vakfı'nın kuruluşu kanun teklifini yakında Meclis'e sunacağız. Bu banka ile depremzede gençlerimizin yuva kurmasına yardımcı olacağız. Okuyan araştıran sorgulayan bilime sanata spora meraklı milli ve manevi değerlere sahip gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmelerinin önünde engel bırakmıyoruz.

Gençlerin sırtından geçinenlerin ne ülke, ne de millet gibi meselelerinin gündemde olmadığı açıktır. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 2026 yılında Antalya'da ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye ve İtalya olarak beraber düzenleyeceğiz. Siz gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bölgemiz son günlerde sıkıntılı günler geçiriyor. Rusya Ukrayna savaşı 595.gününü geride bıraktı. İki komşumuz arasında çatışmalar sürüyor. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır sukünete hasret şekilde hayata tutunmaya çalışıyor. Diğer komşumuz Irak, ABD işgalinden beri gerilimlerden kendini kurtaramadı. Birçok kardeş coğrafyada istikrarsızlık hakim. Türkiye olarak bizlerde doğrudan etkileniyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibariyle Gazze’de su yok, ekmek yok, gıda yok. Bütün bunlar 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne ters. Nerde Batı? Herhangi bir bu noktada aldıkları tedbir var mı? O da yok. pic.twitter.com/5zIkIhSZmE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 12, 2023

ABD'ye tepki

Kim olursa olsun mazluma sahip çıkmayı kanın gözyaşının ve katliamların önüne geçmeyi yani diklenmeden dik durmayı öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz. İsrail-Filistin geriliminde tavrımız bu yöndedir. 3 gündür liderlerle görüşüyorum. Çocuk kadın vs. Gazze'de şu an su ekmek gıda yok. Bunlar insan hakları evrensel beyannamesine ters. Nerede batı. Aldıkları tedbir yok. ABD uçak gemisi gönderiyor. Bay Amerika, Amerika nere, İsrail-Filistin nere? Ne işin var senin orada. Amerika gibi ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır?

Türkiye'ye ait Suriye'de SİHA'yı düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. NATO'da beraber değil miyiz? Türkiye'nin SİHA'sını nasıl düşürürsün ya? 'Görmedim farkında değildim.' Bunu nasıl söylersin. Biz kriz ilk patlak verdiğinde tarafları itidale çağırdık. 13 liderle telefon görüşmem oldu. Dışişleri bakanımız bir taraftan MİT başkanımız bir taraftan görüşmeler devam ediyor.

Mısır'ın Refah Kapısını bombaladılar. İnsani yardım noktasında adım atalım dedik, orayı da bombaladılar. Sisi ile de görüştük. Muhammed Bin Zayed ile görüştük. Katar Emiri ile görüştük. Hamaset peşine düşmeden, bu ateşi bir an önce söndürme derdin olduk. Orantısız şiddetin daha fazla şiddete acıya sebep olacağını söylüyoruz.

Gazzeli kardeşlerime yönelik katliam derecesinde saldırıların hiçbir izahı olamaz. Sene 1947 sene 2023. Sürekli İsrail buraları işgal ederek, ufacık yere Filistin'i mahkum etti. Örgütlerden farklı olarak devletler savaş hukukuna riayet etmekle mükelleftir. Bunun giderek kaybolduğunu görüyoruz. Filistin halkına yönelik insani yardımları durdurarak ne yapmak istiyorsun. Bölgede söz ve etki sahibi aktörleri gerilimi düşürmek için çaba harcamaya çağırıyoruz. Gazzeli kardeşlerimize malzeme ulaştırmak için çabalarımızı yoğunlaştırdık.

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