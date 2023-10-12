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Gündem
TRT Haber 12.10.2023 17:41

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ele alındı. Görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışmaları ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Türkiye, İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki başka ülkelere de sıçramadan sonlandırılması ve taraflar arasında müzakerelerin başlatılması için çok yönlü diplomasi yürütüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların başladığı ilk andan itibaren pek çok liderle görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan bugün de Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü.

Erdoğan: Barış, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin'le mümkün olabilir
Erdoğan: Barış, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin'le mümkün olabilir

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, bölgede ve dünyada kaygıyla izlenen İsrail-Filistin çatışması ve insani krizlere çözüm arayışları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin krizin bir an önce sonlandırılması için her türlü çabayı gösterdiğini, arabuluculuk dahil birçok barışçıl adımı atmaya hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, sorunun temelli çözümü için Filistin'e verilen sözlerin tutulması ve uluslararası toplumun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına öncülük etmesinin şart olduğunu söyledi.

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