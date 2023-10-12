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Gündem
AA 12.10.2023 18:10

Türk Kızılay'dan Gazze'ye insani yardım çağrısı

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail'in 5 gündür bombaladığı Gazze'ye insani yardım koridoru açılmasını istedi, Gazze halkına yardım çağrısında bulundu.

Türk Kızılay'dan Gazze'ye insani yardım çağrısı
[Fotograf: AA]

Fatma Meriç Yılmaz, Hollanda Büyükelçilik konutunda katıldığı programın ardından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinde doğal afet yaşayan Türkiye'nin toparlanma aşamasında olduğunu söyledi.

Gazze'de büyük bir acı yaşandığını, çatışma ve bombalamalarda hayatını kaybedenlerin olduğunu, her yerde savaş durumunda en büyük zararı sivillerin gördüğünü ifade eden Yılmaz, 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Çatışmanın sona ermesi temennisinde bulunan Yılmaz, ihtiyaçların her gün arttığı bölgede yaklaşık 200 yetimin kaldığı bir yetimhaneyle aşevlerinin bulunduğunu, buralardaki çalışmaları birkaç katına çıkardıklarını anlattı.

Türk Kızılay'dan Gazze'ye insani yardım çağrısı

Yılmaz, insani yardım koridorunun açık olmasının önemini vurgulayarak "Oradaki malzemeler bitmek üzere. Mısır Refah Kapısı dahil insani yardım koridorunun açılması, bizim oraya yardım ulaştırabilmemiz son derece önemli, kritik. Ben bu anlamda hem oradakileri hem de tüm dünyayı desteğe çağırıyorum, davet ediyorum. Bir taraftan her türlü yardıma açık olduğumuzu söylüyoruz, halkımızın desteklerini de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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"IFRC kaynaklı malzemeleri dağıtmaya başladık"

İnsani yardım çalışanlarının da hedef olduğunu ve 4 Filistin Kızılay çalışanının bombalamalarda hayatını kaybettiğini anımsatan Yılmaz, taraflardan uluslararası hukuka ve savaş hukukuna uygun hareket etmelerini istedi.

Bugün açıldığı bildirilen Mısır Refah Kapısı'nın sürekli açık kalması ve oradan yardım girmesinin önemine işaret eden Yılmaz, bölgedeki yardım kurum ve kuruluşlarıyla savaş kaynaklı ihtiyaçların karşılanması için sürekli irtibat halinde olduklarını bildirdi.

AFAD'la koordinasyon halinde olduklarını ve her türlü hazırlığı tamamladıklarını belirten Yılmaz, "Koridor açıldığı anda zaten yardımları gönderiyoruz. Birtakım malzemeleri de IFRC kaynaklı malzemeleri de zaten dağıtmaya başladık. Yardımlar da devam edecek." dedi.

Yılmaz, Gazze'ye yardım konvoyu gönderilmesi kararı alınması halinde de hemen yola çıkabilecek durumda olduklarını sözlerine ekledi.

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