Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO'da terör örgütlerini kabul edemeyiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna ilişkin, "NATO güvenlik teşkilatıdır, terör örgütlerini kabul edemeyiz. Bu ülkeler PKK/YPG'ye ev sahipliği yapıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında, Türkiye’nin farklı illerinden gençlerle bir araya geldi.
Gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz Kütüphane Söyleşilerimizde NATO’nun genişlemesiyle ilgili meseleleri etraflıca ele aldık. Yaklaşımımızı açık yüreklilikle gençlerimize de izah ettim… pic.twitter.com/pRAg8sTHyW— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'ya Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğiz. İsveç tam bir terör yuvasıdır." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Finlandiya İsveç NATO Recep Tayyip Erdoğan
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