Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek NATO Zirvesine katılacak.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın 17.00'de telekonferans yoluyla bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesinde, liderler Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmeleri ele alacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan NATO Rusya Ukrayna
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