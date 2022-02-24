AFAD'dan yapılan açıklamada, geçmişten bugüne kadar tarihin her döneminde ve her koşulda ihtiyaç duyan herkese yardım elini uzatmayı görev bilen Türk milletinin, zor günler geçiren Afganistan halkının yanında olmaya devam ettiği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlanan Afganistan yardım çalışmaları kapsamında, AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan "İyilik Treni"nin ilk seferini 27 Ocak'ta, ikinci seferini ise 11 Şubat'ta gerçekleştirdi.

AFAD koordinasyonunda yeniden bir araya gelen 19 sivil toplum kuruluşu, Afganistan halkının beslenme, giyinme ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak ve daha insani şartlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla "İyilik Treni"nin üçüncü seferini hazırladı.

994 malzeme ulaştırılacak

"İyilik Treni"nin ilk seferiyle eş zamanlı olarak "İyilik Yolunda, Hep Bir Aradayız" kampanyası başlatıldı. 3 trenden oluşacak üçüncü seferle Afganistan'a 994 ton gıda, giyim, battaniye, sağlık ve hijyen malzemelerinin bulunduğu 62 konteyner ulaştırılacak.

Yarın Ankara Garı'ndan uğurlanacak

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, "İyilik Treni", üçüncü seferi için yarın saat 10.00'da Ankara Garı 1. Peron'dan yola çıkacak.

Uğurlama törenine İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Sayın Hasan Pezük ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

Açıklamada, Afganistan Yardım Kampanyasına "AFGANİSTAN" yazıp 1866'ya mesaj göndererek 10 lira katkı sağlanabildiği, AFAD'ın internet sitesinden kredi kartıyla ya da kampanya için açılan banka hesaplarına istenilen miktarda bağış yapılabildiği anımsatıldı.