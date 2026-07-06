Çok Bulutlu 29.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.07.2026 14:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde dünya liderlerini ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak. Zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde dünya liderlerini ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek.

Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek.

Erdoğan'ın, 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 7 Temmuz akşamı devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yemek verecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi'ne hazır
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi NATO Zirvesi'ne hazır

Liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Temmuz'da liderleri alana gelişlerinde karşılayacak ve aile fotoğrafı çekilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasının ardından toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler konuşma yapacak.

Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve bazı liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.

Savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceği zirvede, liderler Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.

Ukrayna'daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağı zirveye, NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra, 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve davetliler katılacak.

ETİKETLER
Ankara Cumhurbaşkanlığı NATO NATO Ankara Zirvesi Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Fidan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi öncesi diplomasi trafiği başladı
14:36
Sosyal yardım ödemeleri artırıldı
14:22
Süper Lig'in fikstür çekimi Perşembe günü yapılacak
14:28
NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
14:11
Katil İsrail ordusunun, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
14:06
Sivas'ta bir kişi daha KKKA nedeniyle hayatını kaybetti
NATO Ankara Zirvesi anısına 5 liralık hatıra parası basıldı
NATO Ankara Zirvesi anısına 5 liralık hatıra parası basıldı
FOTO FOKUS
Müzakereye giden yolda Türkiye etkisi
Müzakereye giden yolda Türkiye etkisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ