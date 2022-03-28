Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna gündemiyle toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Rusya-Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'da gerçekleştireceği müzakerelere değinen Erdoğan, barış için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

"Barış yolunda en çok çabayı gösteren ülke durumdayız"

Ukrayna-Rusya savaşında uzlaşma için samimi gayret gösteren neredeyse tek ülkeyiz. Herkesin tahrik peşinde koştuğu günlerde biz taraflara her fırsatta barışın tesisini telkin ettik. Bugün de her iki tarafın da hakkaniyetine, samimiyetine, dostluğuna güvendiği yegane ülke olarak barış yolunda en çok çabayı gösteren ülke durumdayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış müzakerelerini yürüten Rusya ve Ukrayna heyetleri yarın İstanbul’da tekrar bir araya gelecek. Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız.https://t.co/TgsjCM7Jvt pic.twitter.com/hB9zj4avlu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 28, 2022

"Putin ve Zelenskiy ile görüşmelerimiz olumlu ilerliyor"

Nitekim savaşan ülkeler arasındaki en üst düzey temas olan Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya'da yapıldı. Ateşkes ve barış müzakerelerini yürüten Rusya ve Ukrayna heyetleri, yarın İstanbul'da tekrar bir araya geliyor. Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız. Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin de olumlu bir istikamette seyrettiğini söyleyebilirim.