Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, KDV indirimi müjdesini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre; temel ihtiyaç maddelerinden deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e indirilecek.

[Grafik: TRT Haber ]

Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranı yüzde 8 olacak.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.https://t.co/TgsjCM7Jvt pic.twitter.com/1WNp55ZnVt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 28, 2022

Konut satışında kademeli KDV dönemi

Satın alınan konut nerede olursa olsun, metrekaresine göre değişen kademeli KDV uygulamasına tabi olacak.

Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV oranı yüzde 8 olacak.

[Grafik: TRT Haber ]

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar yüzde 1, aşan kısmı için yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konut ve arsalardaki KDV sadeleştirmesi bir diğer çalışmamızdır. Net alanı 150 metrekareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8’dir.https://t.co/TgsjCM7Jvt pic.twitter.com/IPuQXk0xD6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 28, 2022

Arsaların KDV oranı yüzde 8'e inecek

Arsa ve arazilerin KDV oranı yüzde 8'e indirilecek. Böylece inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükü azaltılmış olacak.

Oto galericilerin araç alım satımında elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri satışında yüzde 1 olan KDV ise yüzde 18'e yükseltilecek.

Grafik: Hafize Yurt Ateş