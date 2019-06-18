Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle ülke genelinde tüm merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı. Sadece yurt genelinde değil dünyanın pek çok ülkesinde de Muhammed Mursi için saf tutuldu.

İstanbul Fatih Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Duruşma esnasında Muhammed Mursi Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür, yoksa burada daha başka durumlar var mıdır, yok mudur, bu düşündürücüdür. Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok." dedi.

[Mursi'ye Gıyabi Cenaze Namazı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi'nin vefatının normal bir ölüm olduğuna inancım yok.https://t.co/7ADSEDTn0g pic.twitter.com/v6oU4NrABa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 18, 2019

Erdoğan Sisi yönetimine de tepki göstererek, "Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir. Korkaklar zafer anıtı dikemez" diye konuştu.

[Mursi'ye Gıyabi Cenaze Namazı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korkaklar zafer anıtı dikemez. pic.twitter.com/ExaS4cow5H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 18, 2019

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sisi, zulmünü bu şekilde devam ettiriyor. Son dönemde 50'yi aşkın genciyle yaşlısıyla idama karar veren mısır mahkemelerinde onama Sisi’den çıkmıştır. 7 genci bir anda idama götürmüşlerdir. Ne yazık ki dünya sessiz kalmıştır. AB üyesi ülkeler katılarak o katil zalim Sisi ile bir arada olmuşlardı."

"Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz."

Kaynak: TRT Haber