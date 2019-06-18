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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı
18 Haziran 2019 Salı 16:21 - Son Güncelleme 18 Haziran 2019 Salı 16:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran’ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’ta teröristlerle çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak’ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Evran'ın ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
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