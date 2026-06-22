Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu çözemedik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congressium'da AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu.Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayiinde ülkemizin başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik.

Türkiye’yi önce bölgesel bir güç, sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık. Ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen, tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle, merhum Özal'ın o meşhur ifadesiyle Türkiye'ye çağ atlattık. Ankara'nın desteğiyle Tüm Türkiye'ye, aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık Cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla şerefle nakşettirdik.

"Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk"

AK Parti olarak bizim siyaset anlayışımız eser ve hizmet üzerine bina edilmiştir. Sorunları halı altına süpürenlerden değil, çözmek için çalışanlardan olduk. Su sıkıntısı mı var? Yeni barajlar, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ ile modern konutlar inşa ettik. Çevre ile ilgili eksikler mi var? Parklarla, yeşil alanlarla, millet bahçeleri ile şehirlerimizi güzelleştirdik. Vatandaşımız sağlık hizmeti alırken sıkıntı mı çekiyor? Yeni tesisler, şehir hastaneleri, sağlık merkezleri inşa ettik. Hastanelerimizi en modern cihazlarla donattık. Bu anlayışla Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık.

"Siyasi rakiplerimiz koltuk kavgası verirken, biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz"

Böyle bir şehre hizmet etmeyi, bu güzel şehri eser ve hizmet siyasetimizle nakış nakış dokumayı şeref sayıyoruz. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken, biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Biliyorsunuz Ankaramız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz’da NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nı Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump’ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. Sonbaharda aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi yine Ankara’da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara’da atacak. İnşallah bu sene Ankara’nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak, başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen hafta Ankaramıza bir eser daha kazandırmanın gururunu yaşadık.1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın üssü olan Ankara Havalimanı’nı tekrar ihya ettik. Ankara Havalimanı genişletilmiş pisti, yeni apronları, modernize edilmiş altyapısı ile geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlarda kolaylık sağlayacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ankara’ya yeni eserler kazandırmaya inşallah devam edeceğiz.

"Türkiye'nin muhalefet açığı büyüyor"

Siyaseti, vizyonla ve proje ile yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti, sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Biliyorsunuz elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok, projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Her zaman söylüyorum, iktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak bir yana giderek daha fazla büyüyor. Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil; hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir.

Biz işimize bakıyor, asli gündemimize odaklanıyor, milletin çizdiği rotada ilerlemeye devam ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamı için çalışıyor, emeklerimizin karşılığını gördükçe mücadelemize daha bir şevkle sarılıyoruz. Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu misali günden güne büyümekte, yeni üyelerimizin heyecanıyla güç kazanmaktadır. Ankara İl Teşkilatımız 1 milyon 53 bine ulaşan üye sayısı ile üye kayıt ve teşkilatlanma çalışmalarında örnek bir başarı ortaya koymaktadır."

Ayrıntılar geliyor...