Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Görüyorsunuz, yan gelip yatma yok"

Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte illerimizi ziyaret ediyor, insanımızla hasret gideriyoruz. Yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Sadece bu ayın başından itibaren ülkemizin farklı illerinde pek çok eser, hizmet ve tesisin açılışını yaptık. Adli yıl açılışında 10 bloktan oluşan 422 bin metrekare kapalı alana sahip yeni Yargıtay binamızı Ankara'da hizmete aldık. Ağustos ayında bir taraftan yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken, diğer taraftan taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın teslimatını, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi'nin temel atmasını gerçekleştirdik. Pakistan Cumhurbaşkanı ile birlikte MİLGEM Pakistan ilk gemi denize indirme ve açık deniz karakol gemisi ilk sac kesimi törenine iştirak ettik. Ankara ikinci organize sanayi bölgesinde yapımı tamamlanan 26 fabrikamızı ekonomimize kazandırmanın gururunu yaşadık. Görüyorsunuz, yan gelip yatma yok.

"Muhalefet sadece belli illere, belli kesimlere hapsolmuşken biz 84 milyonun tamamına ulaşıyoruz"

Bu arada gençlerimizle bir araya gelerek, onların coşkusuna, dinamizmine ortak olduk. 'Sıcak' demedik, 'yağmur' demedik, 'uzak' demedik milletimizle kucaklaşmak, milletimizle buluşmak için tüm şartları zorladık. Muhalefet genel başkanları, evlerinin odaları arasında dolaşırken, biz doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm Türkiye'yi geziyoruz. Muhalefet sadece belli illere, belli kesimlere hapsolmuşken biz 84 milyonun tamamına ulaşıyoruz. Muhalefet 'sen-ben' kavgasında vakit öldürürken biz ülkemizi hedeflerine kavuşturmak için 'gece-gündüz' demeden koşturuyoruz. Onların gündeminde iftira var, bühtan var, yalan terörü var. Onların gündeminde yıkım var, engellemek var, takoz olmak var. Onların gündeminde Türkiye'yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var. Onların gündeminde yasak var, ötekileştirme var, sessiz çoğunluğun sesini yeniden kısmak var. Onların gündeminde milletimizin değerlerini aşağılamak, milletimizin demokratik kazanımlarını gasbetmek var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, nefret siyasetiyle insanımızı kutuplaştırmak var. Elinde çekiçten başka bir şey bulunmayan, bütün sorunları çivi olarak görürmüş. Bunların da yalandan, slogandan, tahrikten, tahkirden başka siyaset vizyonları yok.

Nasip olursa pazar günü Amerika'dayız ve pazartesi günü New York'ta Birleşmiş Milletler'in tam karşısında 36 katlı Türkevi'nin açılışını da yapacağız. Evet tam Birleşmiş Milletler'in karşısında, 36 kat Türkevi, hamdolsun bu da tabii bize nasip oldu.

"En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir becerisizlikle karşı karşıyayız"

Nitekim son günlerde yaşananlar, muhalefetin Türkiye gibi Türkiye'nin bekası, huzuru, esenliği, refahı gibi derdinin olmadığını göstermiştir. Edepsiz söz ve eylemlerden sahnelenen çirkinliklere kadar muhalefetin nasıl bir Türkiye hayali kurduğunu hepimiz gördük. Bunların bırakın ülkeyi, ellerinin altındaki belediyeleri dahi yönetme becerilerinin olmadığına yine bu süreçte hep birlikte şahit olduk. Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin, taahhütlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Çöp toplamadan şehir içi ulaşımına, kültür-sanattan çevreye kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini dahi yerine getiremeyen bir beceriksizlikle muhatabız. Çok daha vahimi, muhalefetin bu acı gerçeklerle yüzleşmek, kendilerini sigaya çekmek yerine sağa sola saldırarak, suçlarını örtme çabasındalar. Elbette her insan beşerdir, hata da yapar yanlışa da düşer ama insanı diğer varlıklardan ayıran en temel haslet, Allah'ın ona bahşettiği akıl ve vicdandır.

İnsan aklını kullanarak yanlışı doğrudan iyiyi kötüden zulmü adaletten ayırma kabiliyetiyle donatılmıştır. Hatasını kabul etmek her bireyin yapması gereken asgari görevidir. Karşımızdakilerde ne böyle bir dert ne de hatalarıyla yüzleşecek erdem görüyoruz. Onları kayıkçı kavgalarıyla baş başa bırakıp işimize bakıyoruz. Onlar anlasa da anlamasa da biz Türkiye'yi büyütmeye, insanımızın refahını, huzurunu artırmaya çalışıyoruz. Onlar destek verse de vermese de biz ülkemizin itibarını yükseltmeye, Türkiye'yi dünyanın güçlü bir ülkesi yapmaya devam ediyoruz.

Hep söylediğim gibi, bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. AK Parti olarak ecdadımız gibi hizmet eden izzet bulur diyoruz. Biz merhum Neşet Ertaş gibi, aşkınan çalışan yorulmaz diyoruz. Biz gök kubbede baki kalan hoş bir sedadır diyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eserler olduğunu gayet iyi biliyoruz. İnsanımızın içten söylediği Allah razı olsun ifadesi dünyadaki tüm makamlara değişilmez.

"Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik"

Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur, ötekileştirmek yoktur. Biz, bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim nazarımızda insanı meşrebine, mezhebine, inancına, diline göre ayırmak da yoktur. Bizim tasavvurumuzda şehirleri oy rengine göre tasnif etmek yoktur. Bize oy versin, vermesin 81 vilayetimizin tamamı, 84 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır, aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır.

Muhalefetin içinde bulunduğu siyasi tükenmişlik bize referans olmaz. Muhalefetin çapsızlığı, ayrımcı politikaları bize asla istikamet çizemet. Bizim ölçümüz başkaları değil, ilkelerimiz kadim değerlerimizdir. Biz yatırım yaparken kökene değil şehirlerin durumuna bakarız. Biz proje geliştirirken ülkemize ve şehirlerimize yapacağı katkıya bakarız. 19 yılı iktidarda olmak üzere tam 20 yıldır tüm Türkiye'ye hizmet ediyoruz. Ülkemizin ayağına taş değmesin, milletimiz dara düşmesin, sıkıntıya girmesin diye gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Başkaları ne hesaplar yaparsa yapsın, bizim Türkiye'den başka vatanımız, milletimizden başka sevdamız yok. Biz, sizleri seviyoruz. Bizim aşkımız milletimize. Bizim ülkemize eser kazandırmaktan başka hiçbir derdimiz, aşkımız yok. İşte bu anlayışla sadece Mersin'e 38 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Cumhuriyet tarihinde yapılanların kat be kat fazlasını son 19 yıla sığdırdık.

İşte bugün de Mersin'de toplam bedeli 3 milyar 260 bin lirayı bulan yatırımların açılışını yapıyoruz. Sağlıktan ulaşıma, eğitimden adalete, güvenlikten turizme hepsi birbirinden önemli eseri, Mersinli kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Akkuyu ziyaretimizden sonra açılışını gerçekleştireceğimiz tüm bu eser, proje ve yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Akkuyu Nükleer Santrali'ni denetlemeye geldik. Akkuyu Nükleer Santrali'nin Mersin'imize neler kazandıracağını düşünün. Hamdolsun bunu gerçekleştirmek de bize nasip oldu. Bu hizmetlerin, Mersin'e kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, özel sektörümüzü tebrik ediyorum. Rabbim, 'bizi Mersin'e ve ülkemize hizmet yolundan ayırmasın' diyorum.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023'te sandıkta halkımızın nezdinde yeniden güven tazeleyerek millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek istiyoruz. AK Parti'nin hizmetlerini ekonomide, demokraside, hukukta, savunma sanayiinde, güvenlikte, adalette hayata geçirdiği reformları doğru bir şekilde halkımıza anlatmalıyız. Sadece geçmişteki başarılarımızı değil başta 2023 hedefleri olmak üzere 2053 ve 2071 vizyonlarımızı da milletimizle paylaşmalıyız. Biz diğerleri gibi lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Son 19 yılda Mersin'le beraber ülkemizin 81 vilayetinde kazandırdığımız sayısız eserin, yatırımın, devasa projelerin referansıyla konuşuyoruz. Alnımız ak, başımız dik, gönlümüz refahtır. Her eleştiriye anında cevap vereceğiz. Her iftiraya, her karalamaya anında karşılık vereceğiz. Muhalefetin yalan terörünün üstesinden hakikatin güneşiyle geleceğiz. Ağırbaşlılıktan, vakarlıktan, suhuletten, kardeşlikten taviz vermeden bu mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle Türkiye için daha büyük hedeflere de birlikte ulaşacağız.