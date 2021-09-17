İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ülke genelinde okul ve öğrenci yurtları çevresi ve umuma açık iş yerlerinde "Güvenli Eğitim Uygulaması" yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uygulama, çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan kişileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak 10 bin 825 karma ekip ile 38 bin 747 emniyet ve jandarma personelinin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 26 bin 426'sı okul çevresi olmak üzere, ülke genelinde bulunan 36 bin 75 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi.

Denetimlerde, 46 iş yeri hakkında idari işlem yapılırken, aranan 515 kişi yakalandı.