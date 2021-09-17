Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde 6 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Gara bölgesine icra edilen hava harekâtıyla 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek."
Etiketler: Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele
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