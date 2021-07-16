Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Dün 5. yıl dönümüne ulaştığımız 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitemiz kısa sürede güçlü bir askeri eğitim kurumu haline gelmiştir. Üniversitemiz halihazırda 5 farklı şehirdeki 1110'u misafir, 16 bin 382 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar üniversitemizden 765'i misafir olmak üzere toplamda 23 bin 167 subay ve astsubay mezun olmuştur. Milli Savunma Üniversitemizin kuruluşunu gerçekleştiren ve bugünlere gelmesini sağlayan Prof. Dr. Erhan Afyoncu hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin subay ve astsubay düzeyinde ihtiyaç duyduğu insan kaynağını karşılama yanında stratejik, bilimsel ve kültürel faaliyetler gösteren üniversitemizin daima yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Üniversitemiz bünyesindeki fakülte ve enstitülerden mezun olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize katılan her subayımız ve astsubayımız ordumuzun gücünü artırmaktadır.

Türkiye, dünyanın sadece en köklü ordularından birine sahip olmakla kalmayan aynı zamanda en eski kurmay eğitim sistemini de kurmuş bir ülkesidir. Biliyorsunuz bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 2 bin 230'uncu yılını kutluyoruz. Dile kolay, kurumlarımızın bir kısmı modern dönemdeki kuruluş yıl dönümleri üzerinden tarih veriyor olsa da aslında çoğunun geçmişleri bir hayli eskilere dayanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/Oe5JuLay0g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 16, 2021

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz destan üstüne destan yazıyor"

Bizim tarihimizdeki pek çok müessese, Batılıların modern dönemde önümüze çıkarttıkları kurumların ilhamı veya kopyasıdır. Artık siyasetten ekonomiye her hususta olduğu gibi askeri alanda da yeni bir seviyeye ilerliyoruz. Bu yeni seviyede Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem insan kaynağı hem eğitim kalitesi hem donanımı itibarıyla mümkün olan en güçlü konuma ulaşması hayati öneme sahiptir. Geçmişte bir dönem vesayet odaklarının bir dönem FETÖ'cü hainlerin yol açtığı kayıplara rağmen bu doğrultuda önemli bir mesafe katettik.

Türkiye'nin savunma sanayii teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda katettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir. Aynı başarıyı Milli Savunma Üniversitemizde subay ve astsubay eğitimi alanında da görüyoruz. Ordumuzun er, erbaş seviyesindeki insan kaynağıyla ilgili yeni modeller de oldukça tatminkar bir şekilde yürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz sınırlarımızı koruma, sınır ötesi harekatlarımızı gerçekleştirme, dost ve kardeş ülkelere destek olma konusunda gösterdiği performansla adeta destan üstüne destan yazıyor.

"Eğer Türkiye güçlüyse tüm mazlumlar için bir çıkış yolu vardır"

Türk milleti askerliğe ve teşkilatçılığa olan yatkınlığı sayesinde sürekli kendini yenilemeyi başarmıştır. Eğer Türkiye güçlüyse dünyanın neresinde olursa olsun tüm mazlumlar için bir çıkış yolu vardır. Eğer Türkiye güçlüyse zalimlerin zulmü altında inleyen her kardeşimiz için umut vardır.

Neredeyse 40 yıl süren terörle mücadele döneminde kurulan tuzaklara ve oynanan oyunlara rağmen sergilenen dirayetli duruş, yeniden başarabileceğimizin işareti olmuştur. Libya'da hem diplomatik hem askeri alanda gösterdiğimiz başarı, sadece Akdeniz'de değil tüm dünyada kartların yeniden karılmasına yol açmıştır.

Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yoktur. Biz sadece terör örgütlerinin zulmü altında inleyen kardeşlerimize karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Türk'ün olduğu yerde mazlum gözyaşı dökmez, Türk'ün olduğu yerde ancak güven olur, huzur olur, refah olur. Bugün mezun olan siz subaylarımız görev yerlerinizde işte böyle bir orduya hizmet edeceksiniz.

Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca en kritik dönemlerde çeşitli demokrasi ve kalkınma hamleleri başlatmıştır. Önce demokrasi ve kalkınma hamlemizi başarıya ulaştırdık, özgürlüğümüze vurulan prangaları parçalayıp attık.

Milli Savunma Üniversitemizin ordumuza yetiştirdiği subay ve astsubayların her birini aynı zamanda geleceğimizi aydınlatan birer ışık olarak görüyorum. Üniversitemizin rektörüne ve tüm yönetim kademesine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

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