Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde balkon konuşması yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı"

Aziz milletim, sevgili Ankaralılar değerli kardeşlerim sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sevginiz, muhabbetiniz, desteğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Rabbimin huzurunda eğiliriz. Davamıza ve milletimize hizmet dışında bir gaye taşımadık. Milletimiz 1994 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan beri yanımızda oldu.

AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerinden bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerinden ve halk oylamalarından bizi hep birinci olarak çıkartan milletimin her bir ferdine şükranlarımı dunuyorum. Milletimiz bugün bizi 15. defa sandıkta birinci yaptı.

"778 belediye başkanlığı kazandık"

AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe ve 200 belde olmak üzere 778 belediye başkanlığı kazandık. Bu da ülkedeki belediyelerin yaklaşık yüzde 56'sının AK Parti tarafından yönetileceği anlamına geliyor.

Cumhur İttifakı'nın oy oranı 24 Haziran seçimlerine yakın bir seviyede bulunmaktadır. Bizi sandıkta birinci yapan milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na sahip çıktıkları için teşekkür ediyorum. Çok önemli bir konuyu özellikle ifade etmek istiyorum. Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beka meselesi konusundaki hassasiyetimize sahip çıkan tüm vatandaşlarıma, özellikle de Kürt kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.https://t.co/PVLktlQID1 pic.twitter.com/HGpgVezj8e — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2019

"Eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur"

Bu seçimde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımız yerlerdeki sonucun tek sebebini, milletimize kendimizi yeterince anlatamamış, gönüllere yeterince girememiş olmamız olarak görüyorum. Bazıları kendini darı ambarında sanıyor. Şunu bilmeleri lazım, 4,5 yıl bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı mı, AK Parti iktidar mı, dolayısıyla Cumhur İttifakı olarak parlamentoda mıyız? Bu yolda nasıl şu ana kadar geldiysek yine bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz.

Eksiklerimiz varsa bunları düzeltmek boynumuzun borcudur. Bunu halkımızda arayamayız. Kendimizde arayacağız. Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz. Her olanda hayır vardır. Demokrasi mücadelesi budur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın sabahtan itibaren eksiklerimizi tespit ve telafi etmenin çalışmalarına başlıyoruz.https://t.co/PVLktlQID1 pic.twitter.com/LSfXWU9aMp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2019

Mesela şu anda Ankara'da ilçelerin çoğu AK Parti'de. Böyle bir tablo var. Şu anda İstanbul'da mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda. Bu ne demektir, halkımız büyükşehiri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri AK Parti'ye vermiş. Bunların üzerinde duracağız ve iyi çalışacağız.

"Kimse davamızdan daha büyük, Türkiye'den daha öncelikli değildir"

Kimse davamızdan daha büyük, Türkiye'den daha öncelikli değildir. Önümüzdeki dönem hem partimiz hem ülkemiz için daha hayırlıya doğru bir değişim dönemi olacaktır. 4,5 yıl seçim yoktur. Çalışmalarımıza odaklanacağız.

2023 hedeflerimize ulaşana kadar önceliğimiz ekonomimizi güçlendirmek, istihdamı artırmak olacaktır. Ekonomide ülkemizi ve milletimizi teslim alma amacı taşıyan saldırıların önünü önemli ölçüde kestik. Şimdi hedefimiz Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör yapılarını ortadan kaldırarak Suriye'yi güvenli hale getirip ülkemizdeki sığınmacıların yurtlarına dönmelerini sağlamaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide ülkemizi ve milletimizi teslim alma amacı taşıyan saldırıların önünü önemli ölçüde kestik.https://t.co/PVLktlQID1 pic.twitter.com/FLOnywNYhm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 31 Mart 2019

Yeni yönetim sistemimiz yaklaşık 9 aydır yürürlükte. Bu uygulama döneminden elde ettiğimiz neticeler ışığında, hızlı ve etkin karar alma ve uygulama anlayışı çerçevesinde eksikleri tamamlayacak, tıkanıklıkları aşacak yeni reformlarla sistemi tahkim etmeyi özellikle sürdüreceğiz. Sistemin o dinamik yapısına uygun şekilde gerekiyorsa bakanlıklarımızda ve kurumlarımızda her türlü gerekli adımları da atacağız.

Bu seçimin birinci partisi AK Parti'dir. Bu seçimde ne tür eksiğimiz var onları telafi edeceğiz. Bu soğuk gece vaktinde bizi sevgiyle bağrınıza bastığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kaynak: TRT Haber