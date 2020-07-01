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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
Ayrıca görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin gelişmeler değerlendirildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 22:46
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