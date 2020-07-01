Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da şüphelileri kovaladığı sırada düşerek başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.