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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da şüphelileri kovaladığı sırada düşerek başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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