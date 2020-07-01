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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih yazmaya devam edeceğiz
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarıyla ilgili açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasına ilişkin, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili bugünkü açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. RTE."
Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 1, 2020
RTE
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