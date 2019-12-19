Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanları zirvenin gerçekleştirildiği Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ne gelişlerinin ardından aile fotoğrafı çektirildi.

[Fotoğraf: AA]

Zirvenin açılış oturumuna eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı yuvarlak masa toplantısına iştirak edecek.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA