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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da19 Aralık 2019 Perşembe 06:33 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 07:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi açılış oturumuna katıldı. Erdoğan, daha sonra "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı yuvarlak masa toplantısına iştirak edecek.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanları zirvenin gerçekleştirildiği Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ne gelişlerinin ardından aile fotoğrafı çektirildi.
[Fotoğraf: AA]
Zirvenin açılış oturumuna eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" temalı yuvarlak masa toplantısına iştirak edecek.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
Etiketler: recep tayyip erdoğan Malezya Kuala Lumpur Zirvesi