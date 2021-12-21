Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 21:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Türkiye-Venezuela ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Venezuela
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