Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşmesinin ardından düzenlen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Libya'da darbeci Hafter'in kalleş saldırılarına rağmen Milli Mutabakat Hükümeti'nin salgın konusunda gerekli tedbirleri aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve göz yaşına boğanları tarih yargılayacaktır.https://t.co/mB58pBO1A6 pic.twitter.com/KNyKWj1ZTv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2020

"Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsil kabiliyeti de olamaz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız." dedi.

"Libya topraklarındaki iş birliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardık"

"Libya Başbakanı Serrac ile Libya topraklarındaki iş birliği alanlarımızı genişletme hu susunda görüş birliğine vardık." diyen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil iş birliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da BM himayesinde ve siyasi süreç içinde çözüm ile ilgili, "Serrac ve hükümeti, darbeci Hafter ve çetelerinin işledikleri insanlık ve savaş suçlarına rağmen bu konuda her zaman müspet bir tutum takınmıştır." ifadelerini kullandı.

"Libya'daki sorunun meşruiyet ve hakkaniyet temelinde çözümü için tüm uluslararası platformlarda Serrac ile hareket edeceğiz." diyen Erdoğan "Darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü kaçak yollardan satma girişimlerinin engellenmesi için çağrımızı tekrarlıyoruz." şeklinde konuştu.