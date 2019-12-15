Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

"Libya mutabakatı Sevr'in ters yüz edilmesidir"

Erdoğan, Libya ile yapılan mutabakat ile ilgili, şunları söyledi:

"Sevr'in ters yüz edilmesidir. Böyle bir adım atılmış durumda. Sondaj için 3. gemi pazarlığı yapıyoruz, onu da alacağız. Kısa zamanda sismik ve sondaj çalışmaları başlayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj ile yaptığı görüşme ile ilgili, "Türkiye aleyhine tek taraflı adımlar atılamayacağını ortaya koyduk, uluslararası hukuka göre davranmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ülkemiz bunun kararını verecektir"

Erdoğan, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme ihtimali ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir."

Erdoğan, "Şimdi de güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması, ayrıca Meclisimize sunuldu. O da Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir" diye konuştu.

Doğu Akdeniz havzasının önemli hidrokarbon rezervlerine sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Son dönemde bazı şirketlerin keşif haberlerini de duyuyoruz. Olur ki belki yanımıza uluslararası camiada güçlü olan bazı şirketleri de alma durumu söz konusu olabilir" yorumunu yaptı.

"Kapatılması gerekirse İncirlik ve Kürecik de kapatılır"

ABD Senatosunun Ermeni kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetindeki kamplaşmanın aleyhimize sonuçlar doğurduğunu, bazı çevrelerin Trump'ı zayıflatmak amacıyla ülkemizle ilgili gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ettiklerini üzüntüyle görmekteyiz. Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD yönetimi ile 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır. Bu aldığınız kararların bir kıymetiharbiyesi yok. Çünkü bu kararlarınız tamamen siyasidir.

İç siyaset malzemesi yapmaya son vermeye davet ediyoruz. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız. Mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. Bunlar bu tür şeyleri yapar da biz de elimiz boş duracak değiliz. Çok açık ve net, rahatlıkla söyleyeyim. Amerika'da Kızılderililerle ilgili olarak bunu söylememek konuşmamak mümkün mü? Kızılderililerin tarihi, Amerika'nın yüz karasıdır. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması, her iki taraf için de çok önemlidir."

Suriye'nin kuzeyindeki terör grupları

YPG-PYD'nin Kürt olarak ifade edilmesinin Kürtlere saygısızlık olduğunu belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne Amerika ne de Rusya, terör örgütü YPG/PYD'yi buralardan çıkaramadılar. Halbuki bize verdikleri söz böyleydi. Çıkartamayınca da iş başa düşüyor. Türkiye olarak derdimiz petrol değil, derdimiz Suriye'de yaşayan vatandaşların huzurunun nasıl sağlanacağı."

Kaynak: AA