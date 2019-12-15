Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Olağan Kongre Delege seçimine katıldı.

Ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Kendi hırslarının peşinden gidenleri şimdi nerede olduklarını görebiliyoruz"

Bakan Varank, birlik, beraberlik vurgusu yaptı. İsim vermeden AK Parti'den ayrılanları şu sözlerle eleştirdi.

"Bizim davamız bir benlik davası değildir. Biz ben değil, biz diyen bir partiyiz. Zaten benlik davası güdenlerin kendi kişisel egolarının, hırslarının peşinden gidenlerin şimdi nerede olduklarını görebiliyoruz. Partimizde en üst seviyelerde görev almış insanların benlik davası sonucunda şimdi bu kadrolarda yer alma fırsatını kaçırdığını görüyoruz. Çünkü onlar kendi heveslerinin peşinden gidiyorlar."

"Orası Meclis kürsüsü, muhalefet partilerinin tapulu malı değil"

Varank'ın gündeminde Meclis'te muhalefet milletvekilleri ile yaşanan tartışma da vardı:

"Eğer Meclis ortamında siyasi soru sorarlarsa, cumhurbaşkanına hakaret ederlerse biz de tabi ki gerekli cevabı vermek zorundayız. Orası Meclis o kürsü muhalefet partilerinin tapulu malı değil. Milletin kürsüsü."

Kaynak: TRT Haber