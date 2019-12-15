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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fayez Al Sarraj'ı kabul etti15 Aralık 2019 Pazar 18:35 - Son Güncelleme 15 Aralık 2019 Pazar 19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Hem TBMM'nin hem de diplomasinin gündemindeki Libya ile yapılan mutabakat ele alındı.
Kaynak: AA, TRT Haber
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