Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Serrac ile bir araya geldi
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Serrac'ı kabulü başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul ediyor.
Basına kapalı görüşme, saat 14.10'da başladı.
Görüşmede, Türkiye’nin Libya’nın meşru hükümetine verdiği desteğin yanısıra ülkedeki sorunun çözümü için atılan diplomatik adımların değerlendirildiği belirtiliyor.
İki liderin ülkede kalıcı ateşkes girişimleri ile Doğu Akdeniz'de işbirliği konularını da ele alması bekleniyor.
Etiketler: Libya Fayiz es-Serrac cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 6 Eylül 2020 Pazar 14:35
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