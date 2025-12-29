Çok Bulutlu -1.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 29.12.2025 18:56

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla birlikte Gazze’nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye’nin ve Kuveyt’in bu süreçte iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bölgemizi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland’ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali’nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

