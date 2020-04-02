Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yayımladığı mesajında, hiçbir virüsün, ülkenin birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden daha güçlü olmadığını belirterek, "Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez, hiçbir tehdit bizi hedeflerimizden asla vazgeçiremez." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır.



Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız. pic.twitter.com/4gHVy9qrRq — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 2, 2020

Türkiye'nin sağlık altyapısının, personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkanları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumda olduğunu ifade eden Erdoğan, "Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüse karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hastanelerimiz ile diğer sağlık birimlerimizde, 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N-95 maske, bir milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde koruyucu gözlük dağıttık. Dünya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir döneme doğru gidiyor. Bu yeni döneme, 17 yılda ülkemize kazandırdığımız hizmetler sayesinde, nitelikli insan ve üretim gücümüzle, altyapımızla, tecrübemizle oldukça hazırlıklı gidiyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını inşallah hep birlikte tamamlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye'de toplam hekim sayısının 166 bin olduğu bilgisini paylaşarak, hemşire/ebe sayısının 262 bin, diğer sağlık hizmetleri unvanlarıyla beraber toplam 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı olduğunu belirtti.

Toplamda 1518 hastane sayısı olduğu bilgisini paylaşan Erdoğan, 1147 hastanede yoğun bakım hizmeti, 40 bin yoğun bakım yatağı, 240 bin hasta yatağı, 100 bin tek kişilik hasta odası bulunduğunu ifade etti.