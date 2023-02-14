Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı öncesi AFAD görevlilerine seslendi.

Büyük bir mücadeleyi sürdürdünüz, sürdürüyorsunuz. Gece gündüz devam eden bir mücadele bu. Asrın felaketi şeklinde de ifade ediliyor. Bu aslında çok çok mübalağalı bir ifade değil. Dünyadaki tüm deprem üzerindeki söz sahibi olanlar, deprem konusunda konuşacak sözü olanlar bizdeki bu felaketi bu şekilde ifade ediyorlar. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. Bütünüyle bu mücadelemizi hep birlikte sonuna kadar vereceğiz.

[Fotoğraf: AA]

"Hedefimiz bir yıl içinde konutları yeniden inşa ve ihya etmek"

Dün İstanbul'da Çam Sakura Hastanemizi ziyaret ettim. Hastanedeki yavrularımızı ve bu felaket esnasında doğumu gerçekleşen annelerimizi eşimle birlikte ziyaret ettik. Gerek annelerdeki gerek babalardaki metaneti gördüm. Tabi büyük bir felaket, takip ediyoruz. Şimdi hedefimiz inşallah bir yıl içerisinde bu konutları yeniden inşa ve ihya. Bütün vatandaşlarımın dolaştığım 10 ilde ilk söyledikleri şey konut. Biz de diyoruz ki daha önceki afetlerde nasıl kısa zamanda bunları inşa ve ihya ettiysek inşallah burda da aynı şeyi gerçekleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Millet bu felaketlerin altından nasıl kalktıysa bundan sonra da kalkar ve kalkacağız.

[Fotoğraf: AA]

"Milletimle beraber bunun da üstesinden geleceğiz"

Sizler işin şu anda AFAD'ın merkezinden takipçisi olarak, yönlendiricileri olarak milletimize vereceğiniz sinyallerle, morallerle inşallah milletimiz de yarına güvenle bakacaktır. Endişemiz yok. Endişeniz olmasın. Biz size inanıyoruz, güveniyoruz. Bugüne kadar nasıl olduysa bundan sonra da milletimle beraber bunun üstesinden geleceğiz.