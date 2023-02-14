Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taziye ve desteklerini ilettiğini hatırlattı.

İsrailli arama kurtarma ekibi 19 kişiyi enkazdan kurtardı

Türkiye'ye ilk destek gönderen ülkelerden birisinin İsrail olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, İsrailli arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin Türkiye'ye geldiğini ve Kahramanmaraş'taki çalışmalara çok ciddi destek verdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, İsrailli arama kurtarma ekibinin 19 kişiyi enkazdan kurtardığını aktararak, görevlerini tamamlayan ekiplerin bir bölümünün İsrail'e döndüğünü ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Çavuşoğlu'ndan İsrail'e teşekkür

Bakan Çavuşoğlu, öte yandan İsrail'in Kahramanmaraş'ta bir sahra hastanesi kurduğunu ve bir askeri kargo uçağını da Türkiye'ye tahsis ettiğini kaydetti.

Acil ihtiyaç olan çadır ve konteynerlerin sadece Türkiye değil yurt dışından da getirmeye çalıştıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Bulduğumuz, gerek ülkelerin verdiği gerekse Birleşmiş Milletler'in verdiği ve vereceği ve bizim satın aldığımız çadırların ülkemize bir an önce taşınması için kargo uçaklarına da ihtiyaçlarımız oldu. Bu destek için de ayrıca İsrail'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansının (MASHAV) Türkiye'ye 70 tonluk yardım malzemesi gönderdiğini, dün Kahramanmaraş'a ilave personel de geldiğini söyledi.

'Depremin yaralarının sarılması için her türlü çabayı harcıyoruz'

İsrail'deki belediyelerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin de Türkiye'ye yönelik ayni ve nakdi yardımlarının olduğunu belirten Çavuşoğlu, İsrail'deki bazı belediye binalarının da Türk bayraklarının renkleriyle ışıklandırıldığını ve Türkiye'yle dayanışma gösterildiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "Bu zor zamanda gösterdikleri dayanışma ve destek için bir kere daha İsrail devletine ve halkına çok teşekkür ederim." dedi.

Depremde yaşanan can kayıplarının arasında Antakya Yahudi Toplumu Başkanı Şaul Cenudioğlu ve eşi Tuna Cenudioğlu'nun da olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, tarihi Hatay Sinagogu'nun da depremden zarar gördüğünü hatırlattı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla ve uluslararası toplumun desteğiyle depremin yaralarının sarılması için her türlü çabayı harcadıklarını dile getirdi.

"İlişkilerimiz yeni bir döneme girdi"

İsrailli mevkidaşı Cohen'le bugün ilk kez yüze bir araya geldiklerini kaydeden Çavuşoğlu, bugünkü görüşmede depremle ilgili devam edecek destekler ve mevcut durumun yanı sıra ikili ilişkileri değerlendirdiklerini söyledi.

Çavuşoğlu, "İlişkilerimiz, yeni bir döneme girdi. Büyükelçilerimizi tekrar görevlendirdik. İlişkilerimizi geliştirmek için yoğun çalışıyorlar. Üst düzey ziyaretler gerçekleştirildi, gerçekleşiyor. İlişkilerimizdeki potansiyeli en iyi şekilde kullanmak için iki tarafta da siyasi iradenin mevcut olduğunu bugün bir kere daha gördük. Ortak çıkarlar ve karşılıklı saygı temelinde işbirliğimizi geliştirmeye yönelik çabalarımız ve istişarelerimiz de sürecek" diye konuştu.

Filistin meselesi

Filistin meselesinde yaşanan tırmanmanın sona ermesine yönelik beklentilerini de değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Özellikle yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve iki devletli çözüm çabalarına zarar verecek adımlardan kaçınılmasının önemini vurguluyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, ramazan ayında özellikle gerilimin tırmanmaması gerektiğine dikkati çekerek, Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, yaptığı görüşmelerde, İsrail'deki yeni hükümetin de bu statünün korunmasına yönelik taahhütlerini gördüklerini belirterek, "Bu herkes için, tüm dünya için hassas. İsrail'in kendisi için de hassas. Artık bölgemizde istikrar olsun, barış olsun istiyoruz. Bizim de bölge ülkeleriyle, İsrail başta olmak üzere ilişkilerimizi normalleştirmek için attığımız adımlar ortada" diye konuştu.

Deprem zamanındaki dayanışmanın Yunanistan'la da yeni bir sayfa açmaya vesile olması temennisinde bulunan Çavuşoğlu, tüm bölge ülkeleri olarak bölgenin istikrarı, ekonomik kalkınması ve huzuru için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Mevkidaşının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edileceğini kaydeden Çavuşoğlu, Cohen'in daha sonra Kahramanmaraş'a giderek oradaki İsrailli ekiplerin ve sahra hastanesinin faaliyetlerini yerinde göreceğini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, ziyareti nedeniyle mevkidaşı Cohen'e teşekkür etti.