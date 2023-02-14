Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'i kabul etti.
AFAD Merkez Binası'nda gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hazır bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İsrail Recep Tayyip Erdoğan
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