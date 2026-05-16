Gündem
TRT Haber 16.05.2026 21:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Stadyumu'nda AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni Programı"na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye’nin dört bir yanından şölenimize katılan gençlerimizle birlikte dost ve kardeş ülkelerimizin gençlik teşkilatlarından programımıza katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin şahsında Türkiye’nin aydınlık yüzlerini, bu büyük milletin yüz akı, göz bebeği olan tüm gençlerini, Türkiye Yüzyılı’nın mimarları olacak yürekleri sevgiyle selamlıyorum.

Aynı şekilde Avrupa’da, Amerika’da, Asya ve Afrika’da, yeryüzünün dört bir ucunda bayrağımızı gururla dalgalandıran, başarılarıyla yurt dışındaki millet varlığımızın en parlak sembolü olan Türk diasporasının genç mensuplarına muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül coğrafyamızda kalbi bizimle olan tüm genç kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum.

Şehirleri, ülkeleri, kıtaları aşan sevgi ve muhabbete, dostluk ve kardeşlikte sınır tanımayan işte bugün burada olduğu gibi stadyumlardan taşan şu coşkunuz için, şu eşsiz birlik ve beraberlik tablosu için her birinize tek tek teşekkür ediyorum.

Bu güzel atmosferde, umudun, sevginin, aydınlığın ve geleceğin sembolü olan siz gençlerimizle bir arada olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bugün 81 vilayetimizin kalbi burada atıyor. Medeniyetimizin nabzı burada atıyor. Hayalini kurduğumuz büyük ve güçlü Türkiye’nin şafağı işte burada ağarıyor.

Birliğimiz, ezanımız, bayrağımız, vatanı ve milleti için mübarek kanlarını toprağa akıtan şehitlerimizin; istiklal ve istikbalimiz uğruna bedel ödeyen cesaret timsali gazilerimizin; Alparslan’dan Kılıçarslan’a, Fatih’ten Yavuz’a, Selahaddin Eyyubi’den Abdülhamid Han’a tüm ecdadımızın aziz ruhları sizlerin vakur duruşuyla, saçtığınız aydınlıkla şu anda inşallah şad oluyor.

Sevgili genç kardeşlerim, Sezai Karakoç “Diriliş Nesli” derken sizlere işaret ediyor, Nurettin Topçu “Hareket Nesli” derken sizleri kastediyordu. “Asım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek; işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek” diyen merhum Mehmet Akif, bu ülkenin genç yüreklerini müjdeliyordu.

Ayrıntılar geliyor...

Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde gençlerin huzuru ve esenliği var
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Eskişehir'de yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde gençlerin huzuru ve esenliği var
Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık iki bin gemi mahsur kaldı
e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
İşgalci İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü
Trump: DEAŞ'ın "iki numaralı ismi" el-Minuki öldürüldü
Liderlerden Türkistan'da 'Türk birliği' mesajı
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e hakarete hapis cezası
