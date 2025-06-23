Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Buradaki konuşmasına, Memur-Sen yöneticilerini, üyelerini ve tüm misafirleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesi ve milleti için çalışan, Türkiye'nin geleceği için emek sarf eden tüm Memur-Sen üyeleri ile kamu görevlilerine sevgi ve selamlarını iletti.

Memur-Sen'in 30. Yıl Vefa Buluşması'nda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Memur-Sen Başkanımız Ali Yalçın’a ve kıymetli ekibine, genç Memur-Senli kardeşlerime bu anlamlı buluşma için yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Vefa elbiseleri bize yeter"

30 yılı geride bırakan Memur-Sen ailesinin tüm üyelerini ayrı ayrı tebrik eden Erdoğan, geçen ay vefat eden sendikanın onursal genel başkanı Zübeyir Yetik'e Allah'tan rahmet diledi. Erdoğan, Memur-Sen'in kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan'ı da hasretle yad ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Bütün giysileri yırtsak yeridir, yeter bize vefa elbiseleri" dizelerinin sahibi, Memur-Sen'in kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan'ı bugün bir kez daha hasretle yad ediyorum. Hayatını hak ve hakikat mücadelesine adayan, kalemi, duruşu ve cesaretiyle nesillere örnek olan; Filistin'i, Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, mazlum ve mağdur coğrafyaların hüznünü son nefesine kadar kalbinde bir yara olarak taşıyan Akif İnan abimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Türlü imkansızlıklara, gizli açık çeşitli baskılara ve yasaklara rağmen kurduğu Memur-Sen, hamdolsun bugün 30'uncu yaşını kutluyor. Memur-Sen’in eriştiği noktaya bakınca merhum Akif İnan’ın tasavvur ettiği hareketin kuvveden fiile çıktığını memnuniyetle görüyoruz. Emanetin ehil ellerde olduğunu, ekilen tohumların filizlendiğini, dikilen fidanların meyvelerini verdiğini büyük bir kıvançla müşahede ediyoruz.

Soğuk Savaş yıllarından kalma ideolojik kalıplara hapsolmayı reddeden, çatışmacı sendikacılık anlayışını elinin tersiyle itip ilkeli, sorumlu ve çözüm odaklı bir tutum benimseyen; mikro planda kamu görevlilerinin, makro düzeyde milletimizin ve demokrasimizin savunuculuğunu üstlenen; en keskin virajlarda dahi savrulmayan, en kritik süreçlerde milli iradenin yanında saf tutan, zor zamanlarda demokrasiye sahip çıkan Memur-Sen, başarı hanesini her gün yeni yıldızlarla süslüyor.

"Memur-Sen, milletimizin ve demokrasinin yanında saf tutmuştur"

Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim: Kibirli vesayet odaklarının ‘bin yıl sürecek’ dediği 28 Şubat darbesinden 27 Nisan e-bildirisine, katsayı adaletsizliği ve başörtüsü yasaklarından milletimizin oyuyla iktidara gelen partimize yönelik kapatma davasına, Gezi kalkışmasından 17-25 Aralık emniyet-yargı kumpaslarına, 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsüne kadar istiklal ve istikbalimizi hedef alan tüm saldırılarda Memur-Sen, hiç tereddütsüz bir şekilde milletimizin ve demokrasinin yanında saf tutmuştur. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi başta olmak üzere, orman yangınlarında, sel felaketlerinde, afet ve salgın günlerinde Memur-Sen hep sahadaydı. Tüm kapasitesiyle milletimizin yanındaydı.

Sadece sınırlarımız içinde değil, yurt dışında da milletimizi başarıyla temsil ettiniz. "Kudüs'ü unutmak, yurdumuzu unutmaktır. İnancımızı, kişiliğimizi unutmaktır. Anlamımızı unutmaktır. Köleliğe talip olmaktır" diyen Akif İnan ağabeyin mirasına sahip çıktınız. Mitinglerde, imza kampanyalarıyla, proje, rapor ve araştırmalarla, yardım faaliyetleriyle mazlum ve mağdurların haykıran sesi oldunuz. Rabbim sizlerden razı olsun diyorum.

"Memur-Sen ile iftihar ediyoruz"

Bunun dışında Memur-Sen, asli vazifesini de bir hakkın yerine getirmiştir. 1 milyon 79 bin kişilik kadrosuyla Memur-Sen, uluslararası sendikacılık faaliyetlerinde de önemli bir ivme yakalamıştır. 25 ülkeden 33 konfederasyonun yer aldığı, 30 milyonu aşkın emekçiyi temsil eden Uluslararası Emek Konfederasyonu'nun kuruluşuna öncülük etmiştir. Diğer taraftan, aynı zamanda bir sendikacılık mektebi olan Genç Memur-Sen, geleceğimizin mihmandarı gençlerimizin akademik, sosyal ve kültürel gelişimleri için pek çok çalışmayı hayata geçiriyor. Kadın komisyonumuz, artan asimetrik tehditler karşısında aile kurumuna sahip çıkan faaliyetler gerçekleştiriyor. Daha burada sayamayacağımız nice başarıyı, nice faaliyeti, nice önemli çalışmayı gerçekleştiren Memur-Sen'le iftihar ediyoruz.

Şunun da bilinmesini arzu ediyorum. Akif İnan ağabeyin "Ülkemiz dünyayı kardeş görendir. Gökleri insanın ortak tarlası" diyerek rotasını çizdiği Memur-Sen, hamuru fikirle, aksiyonla, ahlakla, erdemle ve vicdanla yoğrulmuş bir dava hareketidir. Her birinizi hem ilkeli duruşunuz hem eşsiz hizmetleriniz hem de hasbi gayretleriniz için tebrik ediyorum. Prensiplerinizi ve değerlerinizi muhafaza ederek, kurumsal kapasitenizi güçlendirerek yola devam edeceğinize yürekten inanıyorum.

Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi, 86 milyon vatandaşımızın daha müreffeh bir ülkede yaşaması için göreve geldiğimiz ilk günden bu yana aşkla, şevkle, aralıksız çalışıyoruz. 23 yıllık iktidarımızda Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteğiyle sayısız engelleri aştık. Her alanda çok önemli mesafeler katettik. Gerek anayasa gerekse kanun ve mevzuat düzeyinde yaptığımız düzenlemelerle toplumun tüm kesimlerinin önünü açtık. Kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, eşit ve verimli bir şekilde milletimize sunulabilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldık. Devletimizin kerim vasfını hiç olmadığı kadar güçlendirdik. Dahası bunu vatandaşlarımıza bizzat hissettirdik. Bizim iktidarımızla birlikte milletimiz, uzun yıllar sonra kendine hizmet eden, üstenci değil, halkına hizmetkâr olmayı şeref bilen bir anlayışla tanıştı.

Kamu yönetiminde köklü bir paradigma değişimi yaşandı. Tek parti ve vesayet dönemlerinde devlet ile millet arasına çekilen dikenli telleri birer birer kaldırdık. Cumhuru Cumhuriyet'le buluşturduk. Devleti milletle kucaklaştırdık. Yine bu süreçte Memur-Sen gibi sendikalarımızla diyalog içerisinde kamu görevlilerimizin çok önemli taleplerini hayata geçirdik. Geriye dönüp baktığımızda, her birinin önemi bugün daha iyi anlaşılan düzenlemelerle memurlarımızın mali ve sosyal haklarını güçlendirdik. Demokratik haklar konusunda son derece önemli atılımlar gerçekleştirdik.

2002 ile 2010 yılları arasında kamu çalışanlarımıza ilave bir derece verdik. Disiplin cezalarının affedilmesinden disiplin kurullarında sendika temsilcilerinin yer almasına kadar çalışanlarımızın lehine adımlar attık. Aile yardım ödeneğini artırdık. Çocuk yardımlarını güçlendirdik. Engelli yakını olan memurlarımıza tayin kolaylığı getirdik. Refakat izni tanıdık. Maaş promosyonlarının tamamının kamu görevlilerine ödenmesini sağladık. 2010 Anayasa referandumu ile kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkı getirdik. Toplu sözleşme primlerini toplu sözleşme ikramiyesine dönüştürdük. Emekli memurlarımızın maaş ve ikramiyelerinde ciddi artışlar yaptık. 2011 ve 2013 yıllarında 280 bin, 2023’te ise 460 bin sözleşmeli personeli kadroya geçirdik.

Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi bir dönem ülkemizin en temel sorunlarından biri ayrımcılıktı. Kamu görevlilerimiz sırf inançlarını yaşamaya çalıştıkları için fişleniyor, baskıya maruz kalıyorlardı. Sadece dinini hayatına tatbik ettiği için irticacı, gerici, tarikatçı, yobaz denilerek tahkir ediliyorlardı. "Selamün aleyküm" diyenler, "Elhamdülillah" diyenler, namaz kılanlar, hacca gidenler, oruç tutanlar bilhassa belli dönemlerde hor görüldü, çalıştıkları kurumlarda psikolojik baskıya muhatap oldu. On yıllar boyunca özellikle bürokraside ideolojik bir kast sistemi... Bunun konuşulmasını, tartışılmasını asla istemediler. Kendi klanları, kendi hizipleri dışında kimseye hayat hakkı tanımadılar.

Millete "bidon kafalı" dediler. "Göbeğini kaşıyan adam" dediler. Bizim burada edebimizin el vermeyeceği ifadelerle insanımıza hakaret ettiler.

Bunların hepsini ve çok daha fazlasını sizlerle birlikte gördük. Baskının her türlüsünü iliklerimize kadar yine sizlerle beraber yaşadık. Milletin iradesine ve demokrasimize vurulan zincirleri de siz Memur-Senli kardeşlerimle birlikte parçaladık. Hamdolsun, azgın azınlığın sessiz çoğunluğa hayat tarzı dayattığı, baskı uyguladığı, parmak salladığı o karanlık günler artık geride kaldı.

Hac farizasını yerine getirmek isteyen kamu çalışanlarımıza ücretsiz izin hakkı tanıdık. Cuma namazı vaktini ihtiva eden izin düzenlemesini uygulamaya aldık. Başörtüsüne yönelik faşizan, yasakçı uygulamalara son verdik.

Ayrıntılar gelecek...