Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Yeni kabine üyelerimizi kutluyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını yürütecek Murat Kurum kardeşimiz ile Sağlık Bakanlığını yürütecek Prof. Dr. Kemal Memişoğlu hocamıza yeni vazifelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevden affını isteyen ve bu talepleri şahısımızca kabul edilen Mehmet Özhaeski kardeşimiz ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri, fedakarlıkları ve milletimize yaptıkları hizmet için teşekkür ediyorum.

Vatanımızın bekası , insanımızn güvenlği için yurtiçinde ve yurt dışında kahramanca yapan askerlerimizin tek tek gözlerinden öpüyor. Rabbim onları muhafaza ve muzaffer eylesin diyorum. Bayram süresince çeşitli nedenlerden kaynaklanan orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır Çınar ve Mazıdağındaki yangında hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Haftasonu yine İzmir, Bursa, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de orman yangınalrı yaşandı. Yaz mevsiminin her geçen yıl daha sıcak ve kurak geçmesiyle yangın riski de aynı oranda artıyor. Bu felaketler baktığımızda, ihmalin, tedbirsizliğin ve kastın öne çıktığını görüyoruz. Bölücü örgütün de orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandığını geçmiş tecrübelerimizden biliyoruz.

Yeşil Vatan korunuyor

Yüzde 90'ı insan kaynaklı olan orman yangınlarının önüne geçmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Orman yangınlarıyla etkin mücadele konusunda önemli adımlar attık;

26 uçak, 105 helikopter ve 5 binden fazla kara aracı ile sürdürüyoruz. Ekipmanları da ileri teknolojiyle yeniledik.

Halihazırda 14 Bayraktar TB2 İHA'mız ile Yeşil Vatanı'ı 7/24 izliyoruz. Yangınlarla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden biriyiz. 184'ü akıllı 776 kule ile ormanları takip ediyoruz.

4 bin 744 havuz ve gölet yapıldı. Yapay zek tabanlı sistemler devrede. Ormanlar için 25 bin personelimiz ve 122 bin gönüllü ormanlarımızı korumak için fedakarca çalışmaktadır.

Ormanlarımıza sahip çıkma ve koruma noktasında tüm vatandaşalrımızdan daha fazla itina bekliyoruz. Yaz sıcaklarının en yoğun yaşandığı günlere girdik en ufak ihmalin bile büyük zararlara sebep olacağını unutmayalım.

"Tarım politikalını eleştirenlerin çoğu ön yargıyla hareket etmektedir"

Hükümetlerimizin tarım politikalını eleştirenlerin çoğu ön yargıyla hareket etmektedir. Her mesele gibi tarım konusuna da istismar olarak bakıyorlar.

Tarım ciddi bir uğraştır, ülkemiz açısından çok stratejik bir sektördür. Çiftçi kardeşlerimizin hakkını daima verye çalıştık. Son 21 yılda reel rakamlarla 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. 2024'te 56 milyar lira destek ödemesi yapıldı.2024 Tarımsal destek hedefi 91,5 milyar lira.

"Çiftçiler mağdur edilmeyecek"

Toprak Mahsulleri Ofisimiz çiftçimizin ürününü en hızlı şekilde almak ve gerekli depolamayı yapmak ve zamanında ödemesini gerçekleştirmek için gayret gösteriyor. Ofis hububat teslim eden üreticilemizin ödemesine başladı.

6 Haziran'a kadar ürün verenlerin ödemeleri yapıldı. Çiftçiler mağdur edilmeyecek.Tüm imkanlarımızla çiftçilerimizin yanındayız.

Batılı güçlerin askeri, diplomatik, siyasi desteğini arkasına alan İsrail'in gözünü komşularına diktiğini görüyoruz. Lübnan'a yönelik saldırıların ve tehdit dilinin artması bölgemizin geleceği adına bizi ciddi manada endişelenmektedir.

Batı dünyası destek verdikçe İslam alemi de sessiz kaldıkça Netanyahu denilen caninin tüm bölgemizi ateşe sürükleme pahasına işgal politikasına devam edeceği anlaşılıyor.

Ayrıntılar geliyor...