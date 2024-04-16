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TRT Haber 16.04.2024 18:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Rabbimden bizleri sağlık ve huzur içinde daha nice Ramazan-ı Şerif'lere ve bayramlara ulaştırmasını niyaz ediyorum.

Muhalefette gelen eleştirilere rağmen, hizmete aldığımız köprülerin ve otoyollarımızın trafiği ne kadar rahatlattığını bir kez daha görmüş olduk.

Osmangazi Köprüsü araç geçişi 941 binden fazla, İstanbul Havalimanı yolcu sayısı 2 milyon 213 bin, Antalya Havalimanı 2024 yolcu rekoru 11 bin 260 yolcu, YHT yolcu sayısı 1 milyon.

Antalya'daki teleferik kazası

23 saat süren bir tahliye operasyonuyla 174 vatandaşımızı tamamını burunları kanamadan kurtardık.Kurtarılan vatandaşlarımıza tekrtar geçmiş olsun diyor, yaralalrımıza acil şifalar diliyorum. 

Yaşanan olayla ilgili bir ön rapor hazırlandı. Muhalefetin asıl sorumluları koruma çabaları gözden kaçmadı.

Ayrıntılar geliyor…

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