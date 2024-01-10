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TRT Haber 10.01.2024 19:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Valiler Buluşması’nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

10 Ocak idareciler gününüzü tebrik ediyorum.

Valiler, şehirlerde her meseleye sahip çıkıp, çözmekle mükelleftir.

2023 hedefleri ile yola çıkmıştık. Birileri bu programımızı duyunca kendi akıllarıyla bize dudak bükmüştü. Hamdolsun geceli gündüzlü çalışara, nice badireleri atlatarak hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik. 'Türkiye Yüzyılı' millet ve devletin ortak hayali ve projesidir.

Cumhuriyetimizin ilk asrının hangi sıkıntı, sancılarla geçtiğini biliyoruz. Her ne kadar hükümetlerimiz döneminde bu eksiklerin çoğunu gidermiş olsak da geldiğimiz yeri yeterli bulmuyoruz. Öyle kritik noktadayız ki bundan sonra atacağımız adımlarla ya küresel ligin başında yer alacağız ya da geri düşeceğiz. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış, herhangi bir esere imza atmamış birinin rahatlığı hiçbirimizi yanıltmasın. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse hemen kirli senaryolar, hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor. Son günlerde sık sık karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri de niyeti de hevesi de gayet iyi biliyoruz. Asıl hedefleri bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak.

Sosyal medya gibi kontrolü küresel güçlerin elinde olan mecralarda dolaşıma sokulan, yarısı yalan, yarısı yanlış haberlerle ülkeyi karıştırmaya çalışıyorlar.

Türkiye sadece kendi sınırlarından ibaret bir ülke değildir. Türkiye'nin de milletimizin de hem etki hem sorumluluk alanı çok geniştir. Bize düşen görev, milletimizi İslam ve Müslüman düşmanı Türk ve Türkiye düşmanı tuzaklara karşı uyanık tutmaktır.

Türkiye 31 Mart'ta yeni bir seçime hazırlanıyor. 

 

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