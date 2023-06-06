Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır. Dünya 5'ten büyüktür çağrımızın yüreklerine inşirah düşürdüğü milyonlarca mazlum ve mağdur kazanmıştır. Her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında, fitne tüccarları dışında, terör baronları dışında, birliğimize, asırlık heveslerimize kasteden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur.

Biz asırlardır nice badireler atlatmış bir milletiz, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da hep beraber inşa edeceğiz. Sandıklar kapantıktan sonra eğer önümüze bakabiliyorsak bizim bileğimizi kimse bükemez.

YSK'nın kesinsonuçlarını açıklaması akabinde 3 Haziran'da TBMM'de mazbatamızı alıp emin ettik. Ardından da 5 bini aşkın misafirimizin iştirakiyle göreve başlama töreni yaptık. Törenimize yurt dışından katılım düzeyinin yüksek olması ülkemiz adına bizleri gururlandırdı. Dünyanın 80'e yakın ülkesinden birçok üst düzey kişiyi başkentimizde ağırladık.

Ayrıntılar geliyor...