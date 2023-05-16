Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şekilde:

14 Mayıs'ta rekor katılımla milli iradeyi sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Sandık başına giden her vatandaşımıza tercihini hangi yönde yapmış olursa olsunlar şükranlarımı sunuyorum.

Milletimizin sergilediği olgunluk her türlü takdirin üzerindedir, yüzde 90'a varan katılım. Tüm siyasi partilere, basın-yayım kuruluşlarına, yargı çalışanlarına ve kamu personellerini teşekkür ediyorum. Yeni dönemde seçilen milletvekillerine şimdiden başarılar diliyorum. 28 Mayıs'taki ikinci tur için tüm çalışmalarımıza hız verdik.

Deprem bölgesine ziyaret

Deprem bölgesine ziyaret gerçekleştireceğim. Miting düşünmüyorum ama toplantı gibi bir şeyler yapabiliriz. Onlara çok büyük hakaretler ettiler. Bu çok çok çirkin. Cumartesi ve Pazar ziyarete gitmeyi, bölgeyi dolaşacağız. Onları moralize etmenin gayreti içerisinde olacağız.

Malum Hatay Defne'de hastane konusunda yapamazlar edemezler falan diyorlardı şu anda Devlet Hastanesi orada bitme noktasına geldi. Bu kadar kısa sürede bütün elektronik aksam oraya yerleştirildi. Orayı da belki açma durumumuz olacak.

Ayrıntılar geliyor...