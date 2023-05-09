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TRT Haber 09.05.2023 19:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'nda halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bu muhteşem katılım sevilmez mi? Hele hele 14 Mayıs akşamı beraber balkon konuşmasını yapmaya hazır mıyız? Sevgili Adanalılar, siz bir başkasınız. Başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, sizi kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz. Adanalı merttir yanlışa düşmez.

Bu millet akıllıdır, malum kişileri başa getirmez. Buraya nereden geliyoruz Aydın'dan, Aydın 65 bin kişiydi. Şimdi Adana'dayız resmi rakam 80 bin. Malum millet ittifakı vardı ya buradaymış, dün ne yaptılar?. Ben Adanalı işini bilir diyorum. İnşallah haftaya pazar günü biz balkon konuşması yaparken, Adana'da buradan yapacak.

Şehirlerimizi ayağa kaldıracak inşa ve ihya faaliyetlerini dünyada eşi benzeri görülmemiş hızla yürütüyoruz. Enkazları tamamen kaldırdık.

Depremlerde 11 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımı rahmetle yad ediyorum. Depremin ardından 8 Şubat'ta Adana'daydım. 11 ilimizin her birini defalarca ziyaret ettim. Hem dayanışma gösterdik, hem de işlerin planlamasını sizlerle yaptık. İnşa ve ihya faaliyetlerini hızla yürütüyoruz. 837 bin çadır yanı sıra 100 bin konteyner kurulumunu tamamladık. Biz de icraat var. Onlar konuşur. Deprem bölgesinde 650 bin yeni konut yapacağız.

Deprem bölgesindeki öğrencilere kontenjan

Adana depremi az can kaybı ve hasarla atlatan şehrimiz. Adana'da gelecekte yaşanabilecek afetleri de dikkate alarak kentsel dönüşüm planlıyoruz. Muhalefet kentsel dönüşümden anlamaz. İnşallah her bir kardeşimin güvenle evlerinde oturduğu bir yer haline getireceğiz. Bunun için sizlerden sabır ve destek istiyoruz. Lise öğrencilerimize müjde vermek istiyorum.

Devlet üniversitelerimizde yüzde 25 oranında ayrı bir kontenjan ayıracağız. Sıralama dışında puan önceliği ile ilave kontenjanlara yerleşebilecek. Özel üniversitelerin tamamında birer kişilik yer tesis edilecek. 21 bin 560 öğrencimizin faydalanacağı 2023-2024 döneminde yerleşecek. Bay bay Kemal ne diyor, helalden bahsediyor. Önce torununu sen SSK'lı nasıl yaptın? Sende vicdan yok mu? SSK genel müdürüyken hastanelerde ölenlerin rehin alınmasını neyle vereceksin. Geçelim vaktimizi almasın.

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